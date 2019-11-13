В город на Неве не ожидается резких температурных скачков.

Аномальные холода обойдут Петербург стороной. В городе на Неве не ожидается резких температурных скачков, а ноябрь в целом будет теплым. Об этом рассказала "Фонтанке" глава долгосрочных прогнозов Северо-Западного Гидрометцентра Наталья Мироничева.

По словам синоптика, похолодание наступит в Петербурге в третьей декаде ноября, однако его нельзя будет назвать аномальным. А вот тепло, которое сейчас стоит в городе, является отклонением от нормы, но не исключительным – "в рамках естественной природной изменчивости".

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в четверг, 14 ноября, в городе на Неве будет тепло. Температура воздуха составит до плюс 10 градусов. В субботу, 16 ноября, похолодает до плюс 4 градусов, но уже в воскресенье опять потеплеет до плюс 8 градусов.

Ранее ноябрь поставил в Петербурге сразу два температурных рекорда. Вслед за самой холодной ночью с начала осени в городе зафиксировали самый теплый день.