Минувшая ночь стала в Петербурге самой холодной с начала осени

С 6 на 7 ноября температура воздуха составила минус 4,1 градусов.

Ночь с 6 на 7 ноября стала в Петербурге самой холодной с начала осени. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Минувшей ночью температура воздуха в городе на Неве опустилась до минус 4,1 градусов. В Ленобласти было еще морознее – минус 12 градусов.

Днем 7 ноября в Петербурге ожидается минус 1-3 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3,4-3,6 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться. На дорогах возможно образование гололедицы.

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