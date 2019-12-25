Синоптик Шувалов заявил о теплой погоде в Подмосковье

Эксперт добавил, что несколько дней в регионе будут идти дожди.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил о теплой погоде в Подмосковье. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в начале нынешней недели температура достигнет "июльских" градусов, после чего начнет немного снижаться. Шувалов добавил, что несколько дней будут идти дожди. Также синоптик предупредил, что с 20 августа из-за идущей с запада ложбины с фронтальными разделами в регионе похолодает.

Ранее аналитик Дробиз высказался о возможном подорожании пива в России.

Фото: Piter.tv