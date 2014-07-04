Аналитик Дробиз высказался о возможном подорожании пива в России

По его словам, торговые сети придержат рост цен, взяв на себя часть расходов.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз высказался о возможном подорожании пива в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, решение двух из трех крупнейших пивоваренных компании в России о подорожании продукции с 1 сентября вызвано общей инфляцией в стране. Дробиз отметил, что растут затраты на все компоненты пива, производство, зарплаты и другое. Аналитик считает, что торговые сети придержат рост цен, взяв на себя часть расходов, однако потребители будут покупать пиво всегда и по любой цене.

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Фото: Piter.tv