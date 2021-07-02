Актриса Белохвостикова поделилась воспоминаниями о знакомстве с Делоном

По ее словам, на премьере фильма "Тегеран-43" они держались за руки почти три часа.

Народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова поделилась воспоминаниями о знакомстве с французским актером Аленом Делоном. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам Белохвостиковой, на премьере фильма "Тегеран-43" они держались за руки почти три часа. Она подчеркнула, что оба понимали значимость результата съемок картины. Актриса отметила, что это называется "вечной любовью". Белохвостикова добавила, что общалась и периодически виделась с Делоном.

Напомним, 18 августа стало известно о смерти французского актера. Ему было 88 лет.

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