Ален Делон доставлен в госпиталь с сильными головными болями

Помощник артиста заявил, что госпитализация понадобилась лишь для проведения обследования.

В понедельник, 14 июня, актера Алена Делона экстренно доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен. Об этом сообщает BFM TV.

По словам помощника артиста, в больнице Ален Делон пройдет необходимые обследования. Ранее 83-летний актер жаловался на серьезные головные боли.

Известно, что артист страдает от сердечной аритмии.

Напомним, в 2012 году Ален Делон перенёс операцию на сердце в связи с обнаруженной у него аритмией. Осенью 2013 года Делон снова был госпитализирован с аритмией, но тогда операция не потребовалась, и через несколько дней его выписали из больницы.

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Видео:Château Constellation Vins/YouTube