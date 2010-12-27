Режиссер Педро Альмодовар получит "Золотого льва" за вклад в кино

Решение о присуждении кинематографу было принято руководством Венецианского фестиваля.

Испанский режиссер Педро Адьмодовар будет удостоен почетной премии "Золотой лев" за вклад в кинематограф. Награждение пройдет на 76-ом Венецианском кинофестивале, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Решение о присуждении кинематографу было принято руководством фестиваля во главе с президентом Паоло Бараттой. Именно на Венецианском кинофестивале состоялась премьера картины Адьмодовара под названием "Нескромное обаяние порока".

Педро Адьмодовар четыре раза номинировался на "Оскар". Его картины "Все о моей матери" и "Поговори с ней" стали победителями престижной премии в номинациях "лучший фильм на иностранном языке" и "лучший оригинальный сценарий". Помимо этого режиссер номинировался на премии BAFTA, "Сезар", "Гойя" и приз "Каннского кинофестиваля.

Фото: Invision/AP