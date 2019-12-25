Ален Делон объяснил, почему Путин вызывает восхищение и страх

Француз встречался с главой России в Петербурге.

Французский актер Ален Делон объяснил, почему российский президент Путин вызывает восхищение и страх. На эту тему артист порассуждал во время в эфире местного телеканала TV5 Monde. Деятель культуры назвал главу РФ "способным человеком" с силой.

Нужно уметь делать то, что ему удается годами. Ален Делон, актер из Франции

Гость программы отметил, что ему доводилось встречаться с российским лидером несколько лет назад. Это произошло в рамках гала-вечера в Петербурге. Делон заметил, что никто не может отрицать того факта, что Владимиру Путину удалось снова вывести свою страну на центровую позицию.

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