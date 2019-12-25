Ален Делон объяснил, почему Путин вызывает восхищение и страх

Французский актер Ален Делон объяснил, почему российский президент Путин вызывает восхищение и страх. На эту тему артист порассуждал во время в эфире местного телеканала TV5 Monde. Деятель культуры назвал главу РФ "способным человеком" с силой.
Нужно уметь делать то, что ему удается годами.
Ален Делон, актер из Франции
Гость программы отметил, что ему доводилось встречаться с российским лидером несколько лет назад. Это произошло в рамках гала-вечера в Петербурге. Делон заметил, что никто не может отрицать того факта, что Владимиру Путину удалось снова вывести свою страну на центровую позицию.
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей.
Фото: Pixabay.com
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