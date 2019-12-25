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Синоптик Шувалов рассказал об угрожающих последствиях урагана "Милтон"
Сегодня, 15:24
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Синоптик Шувалов рассказал об угрожающих последствиях урагана "Милтон"

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Эксперт отметил, что этот ураган станет самым разрушительным за всю историю наблюдений.

Синоптик Александр Шувалов рассказал об угрожающих последствиях урагана "Милтон", который угрожает американскому штату Флорида. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, этот ураган станет самым разрушительным за всю историю наблюдений. Он подчеркнул, приближающаяся буря превысила три из пяти параметров опасности для тропических ураганов. Шувалов добавил, что скорость ветра стихии составит 70 км/ч, и поэтому власти Флориды уже дали предписания об эвакуации пяти миллионов человек.

Ранее Кашпировский отказался назвать себя экстрасенсом.

Фото: pxhere.com

Теги: александр шувалов, сша, ураган, флорида
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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