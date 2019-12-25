Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Московском регионе

По словам эксперта, в середине недели температура снизится до -5 градусов

Синоптик Александр Шувалов предупредил о похолодании в Московском регионе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в середине недели температура в Москве и Подмосковье снизится до -5 градусов. Шувалов уточнил, что антициклон накроет северо-западные территории России, а затем "продвинется до Перми и Кирова". Также Синоптик заявил, что в среду, 4 декабря, возможен небольшой снег.

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Фото: Piter.tv