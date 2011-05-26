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Аналитик Ульянов объяснил, как защитить телефоны от вирусов
Сегодня, 14:42
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Аналитик Ульянов объяснил, как защитить телефоны от вирусов

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По словам эксперта, такая настройка действительно повышает уровень безопасности.

Рруководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил, как защитить телефоны от вирусов. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, необходимо отключить автозагрузку изображений, а также регулярно обновлять ПО устройства. Ульянов уточнил, что обновления устраняют возможные уязвимости на телефонах. Он также рекомендует не злоупотреблять пересылкой картинок через мессенджеры. Аналитик добавил ,что такая настройка действительно повышает уровень безопасности.

Ранее онколог разъяснил, как будут использовать нашумевшую вакцину от рака.

Фото: pxhere.com

Теги: вирусы, мнение эксперта, телефоны
Категории: Лента новостей, Новости России,

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