Александр Петровский сообщил о новом методе, помогающем онкобольным.

Российский онколог разъяснил, как будут использовать нашумевшую вакцину от рака. Заместитель директора НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Петровский в интервью для телеканала "360.ru" объяснил, для кого предназначена данная вакцина. Эксперт пояснил зрителям программы, что речь идет о несколько ином подходе к лечению заболевания, который отличается от стандартных методов. Речь идет о том, что вакцину применят с целью профилактики в отношении тех пациентов, которым уже удалялась первичная опухоль. Российская вакцина при лечении рака не похожа на обычные вакцины, к которым все граждане давно привыкли. В настоящее время невозможно сделать вакцину от опухоли профилактической, так как каждая вакцина создается для конкретного заболевания индивидуально под пациента..

Для того, чтобы снизить риск рецидива болезни, снизить риск возврата болезни... То есть это не то, что сделал один раз прививку, и рак никогда не возник. Это совершенно другая идеология. Вы не можете прийти и поставить эту вакцину. Александр Петровский, эксперт

Напомним, что глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова недавно анонсировала первую отечественную вакцину от рака. Использовать ее при лечении пациентов врачи планируют со следующего года. Соответствующее заявление эксперт сделала в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

Эксперты рассказали о важности вакцинации.

Фото и видео: 360.ru