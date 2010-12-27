Синоптик: Петербург будет в передней части атлантического циклона

Специалист рассказал о погоде в Северной столице на субботу. По данным Леуса, Петербург окажется в передней части циклона с Атлантики, который приближается к западной части Скандинавии.
Данные факторы обосновывают облачную погоду в Петербурге. Также в городе ожидаются небольшие осадки (дождь), а температура будет несколько выше обычной климатической нормы. В субботу в Петербурге ожидается +1...+3 градуса, в Ленинградской области – -1...+4 градуса.
Атмосферное давление будет мало меняться.
Ранее мы сообщали о том, что открытие катка в "Севкабель Порту" перенесли на неделю из-за теплой погоды.
Фото: Piter.TV
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