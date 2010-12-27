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Синоптик: Петербург будет в передней части атлантического циклона
Сегодня, 10:23
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fvbykov

Синоптик: Петербург будет в передней части атлантического циклона

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Подробным прогнозом погоды на 14 декабря в Петербурге поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Специалист рассказал о погоде в Северной столице на субботу. По данным Леуса, Петербург окажется в передней части циклона с Атлантики, который приближается к западной части Скандинавии.

Данные факторы обосновывают облачную погоду в Петербурге. Также в городе ожидаются небольшие осадки (дождь), а температура будет несколько выше обычной климатической нормы. В субботу в Петербурге ожидается +1...+3 градуса, в Ленинградской области – -1...+4 градуса.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы сообщали о том, что открытие катка в "Севкабель Порту" перенесли на неделю из-за теплой погоды.

Фото: Piter.TV

Теги: леус, петербург, погода
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Картина дня,

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