Открытие катка в "Севкабель Порт" перенесли на неделю

Виной тому стала теплая погода в Петербурге.

"Каток у моря" в пространстве "Севкабель Порт" не откроется 14 декабря. Из-за погоды дату пришлось отодвинуть на неделю, сообщили в официальной группе "ВКонтакте".

"Лампочки уже горят, мост построен, холл катка наполняется мебелью и объектами, дело за льдом. Из-за аномально тёплого и дождливого декабря, мы вынуждены заливать каток немного позже, чтобы выдержать необходимую технологию первой заливки для идеальных условий катания на весь сезон", - рассказала пресс-служба пространства.

При этом сотрудники "Севкабель Порт" проведут эту неделю с пользой: создадут больше декораций, фотозон и волшебного света.

Ранее Piter.TV рассказал о режиме работе катка.

Фото: pixabay.com