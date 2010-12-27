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Открытие катка в "Севкабель Порт" перенесли на неделю
Сегодня, 22:18
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nadezhda_sib

Открытие катка в "Севкабель Порт" перенесли на неделю

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Виной тому стала теплая погода в Петербурге.

"Каток у моря" в пространстве "Севкабель Порт" не откроется 14 декабря. Из-за погоды дату пришлось отодвинуть на неделю, сообщили в официальной группе "ВКонтакте". 

"Лампочки уже горят, мост построен, холл катка наполняется мебелью и объектами, дело за льдом. Из-за аномально тёплого и дождливого декабря, мы вынуждены заливать каток немного позже, чтобы выдержать необходимую технологию первой заливки для идеальных условий катания на весь сезон",

- рассказала пресс-служба пространства. 

При этом сотрудники "Севкабель Порт" проведут эту неделю с пользой: создадут больше декораций, фотозон и волшебного света. 

Ранее Piter.TV рассказал о режиме работе катка

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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