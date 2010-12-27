В пространстве "Севкабель Порт" откроется каток 14 декабря

Он будет работать каждый день.

На следующей неделе в пространстве Севкабель Порт откроется "Каток у моря" с фудкортом поблизости и холлом для переодевания.

В этом году каток станет еще больше, его площадь достигнет 2000 квадратных метров. Организаторы рассказали о том, что посреди арены будут высажены деревья, а рядом с Кабельным цехом появится мост, по которому можно прокатиться до набережной и обратно.

Для посетителей будет работать гардероб, прокат коньков от 25 до 45 размера и различный интерактив. Кроме того, на помощь всегда готовы прийти инструкторы и нерпы-салазки.

Попасть на каток можно будет ежедневно с 14 декабря с 11:00 до 21:00 по часовым сеансам.

Ранее Piter.TV рассказал об открытых катках в Петербурге.

Фото: Севкабель Порт / Facebook