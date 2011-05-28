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Синоптик Колесов: оттепель в Петербурге скоро закончится
Сегодня, 10:10
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Синоптик Колесов: оттепель в Петербурге скоро закончится

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Специалист рассказал, какая погода будет в Северной столице в ближайшие дни.

В Петербурге скоро закончится оттепель. Об этом сообщил в своем tg-канале главный синоптик города Александр Колесов. 

Накануне, 17 декабря, в Северную столицу пришло тепло. Воздух прогрелся до +3 градусов. Температура не понизилась даже ночью.

Больше месяца мы прожили в зимней погоде с приличной отрицательной температурой. Последний раз +1,4 градуса было в Санкт-Петербурге 15 ноября, а потом заметно похолодало. 

Александр Колесов, синоптик

Во вторник в Петербурге будет сложная погода, отметил специалист. В город придет новый циклон. В первой половине дня пройдет дождь. Воздух прогреется до +4 градусов. Кроме того, западный ветер снова усилится до 10-15 м/с.

Уже 20 декабря температура воздуха вновь понизится. Столбики термометров покажут 0 градусов.

Ранее на Piter.tv: в понедельник в город на Неве пришло атлантическое тепло.

Фото: Pxhere

Теги: колесов, оттепель в декабре, природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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