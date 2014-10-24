В Петербург пришло атлантическое тепло

В Северной столице пройдут моросящие дожди.

Сегодня, 18 декабря, на погоду в Петербурге будет влиять периферия обширного атлантического циклона. В город придет тепло. Синоптик Михаил Леус обещает облачность и моросящие дожди. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале.

Столбики термометров покажут +1...+3 градуса. В Ленобласти обещают до +4 градусов. Подует западный ветер, порывы будут достигать 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы. На дорогах будет скользко.

Во вторник тоже сохранится оттепель. Кроме того, пройдут дожди. Температура воздуха составит +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv