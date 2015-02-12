Городские службы переведены на усиленный режим работы.

Власти Сочи предупредили об ухудшении погоды с вечера 17-го и до 18 декабря включительно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В этот период на территории Сочи пройдет дождь со снегом. Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу в предгорных районах. Непогода также возможна в предгорной зоне курорта. Городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с непогодой.

Ранее мы сообщали, что компания "Л1" из Петербурга открывает хостел с коворкингом в Сочи.

Видео: Telegram / РИА Новости