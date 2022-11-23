Компания "Л1" из Петербурга открывает хостел с коворкингом в Сочи

Хостел с коворкингом состоит из двух очередей.

Проект в сфере гостиничной недвижимости в Сочи реализует петербургская компания "Л1". Об этом пишет "РБК Петербург" 6 декабря.

Проект состоит из двух очередей, и первая – семейный хостел "Нарси" на 74 места с номерами для 6-7 человек – заработает уже 15 декабря 2023 года. Вторая часть, которая рассчитана на молодежь, откроется летом 2024-го. При хостеле будет коворкинг на площади 900 "квадратов". Компания рассчитывает, что спрос на услуги не станет сезонной.

В межсезонье, когда нет жары, основной наплыв туристов схлынул, Сочи прекрасен – погода все равно хорошая, до 20 градусов доходит в январе. Возможность приехать, чтобы работать и одновременно отдыхать, будет востребована. Игорь Данковцев, руководитель проектов коммерческой недвижимости компании "Л1"

В две очереди хостела компания "Л1" планирует вложить более чем 200 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: бывшее здание автоматической телефонной станции (АТС), которое расположено на Серебристом бульваре, перестроят под апарт-отель. Работами займутся петербургская ATL Group и "МТЛ-Апарт".

Фото: пресс-служба компании "Л1"