Бывшее здание АТС на Серебристом бульваре станет апарт-отелем

Строительные работы планируют завершить в декабре следующего года, а сам гостиничный комплекс откроется для гостей весной 2025-го.

Бывшее здание автоматической телефонной станции (АТС), которое расположено на Серебристом бульваре, перестроят под апарт-отель. Работами займутся петербургская ATL Group и "МТЛ-Апарт". Объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей, пишет РБК 15 ноября.

Строительные работы планируют завершить в декабре следующего года, а сам гостиничный комплекс откроется для гостей весной 2025-го, рассказал генеральный директор "МТЛ-Апарт" Николай Антонов.

По словам директора ATL Group Артема Мурыгина, из общего объема инвестиций 200 млн ушло на покупку здания у "Ростелекома". 300 млн вложат в перестройку и отделку объекта.

Комплекс Serebro by Avenue-apart – так будет называться апарт-отель – рассчитан на 90 апартаментов. Общая площадь номерного фонда составляет 5,5 тыс. "квадратов". Объект планируют сертифицировать на 4 звезды.

В апарт-отеле обустроят 25 квартир, что составляет менее 20% от всей площади. Кроме того, в здании разместят коворкинг или бизнес-пространство, кафе или ресторан.

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Фото: kanoner.com