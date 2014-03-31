На каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей.

В Мытищах полиция выявила в хостеле 33 иностранца с миграционными нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, сотрудники полиции провели проверку хостела на Волковском шоссе в рамках оперативно-профилактического мероприятия по пресечению незаконной миграции. В ходе рейда выяснилось, что 33 уроженца стран Центральной и Южной Азии нарушили миграционное законодательство.

Отмечается, что задержанные иностранцы находились без соответствующих разрешений в зоне с регламентированным посещением для зарубежных граждан. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Также в отношении задержанных составлены административные протоколы.

Видео: ГУ МВД России по Московской области