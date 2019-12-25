Синоптик Ильин анонсировал похолодание и продолжительные снегопады в Москве и Подмосковье

По словам эксперта, с четверга в Московском регионе практически каждый день будет идти снег.

Синоптик Александр Ильин анонсировал похолодание и продолжительные снегопады в Москве и Подмосковье. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, с 12 декабря в Московском регионе практически каждый день будет идти снег. Кроме того, в выходные ночью ударят морозы, а направление ветра будет часто меняться. Ильин добавил, что со следующей недели будет усиление снегопадов.

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Фото: Piter.tv