Синоптик Ильин анонсировал похолодание и продолжительные снегопады в Москве и Подмосковье

Синоптик Александр Ильин анонсировал похолодание и продолжительные снегопады в Москве и Подмосковье. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, с 12 декабря в Московском регионе практически каждый день будет идти снег. Кроме того, в выходные ночью ударят морозы, а направление ветра будет часто меняться. Ильин добавил, что со следующей недели будет усиление снегопадов.
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Фото: Piter.tv
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