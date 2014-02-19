Политолог Блохин ответил на заявление Трампа о готовности Украины к переговорам

Политолог Константин Блохин ответил на заявление избранного президента США Дональда Трампа о готовности Украины к переговорам. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, главный вопрос заключается в том, какую фактуру озвучит Киев. Он подчеркнул, что власти Украины уже хотели начать переговоры на неприемлемых для России условиях. Также Блохин дождаться, когда Трамп официально вступит в должность президента США.
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Фото: pxhere.com
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