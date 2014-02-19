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Политолог Блохин ответил на заявление Трампа о готовности Украины к переговорам
Сегодня, 13:29
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Политолог Блохин ответил на заявление Трампа о готовности Украины к переговорам

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По словам эксперта, главный вопрос заключается в том, какую фактуру озвучит Киев.

Политолог Константин Блохин ответил на заявление избранного президента США Дональда Трампа о готовности Украины к переговорам. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, главный вопрос заключается в том, какую фактуру озвучит Киев. Он подчеркнул, что власти Украины уже хотели начать переговоры на неприемлемых для России условиях. Также Блохин дождаться, когда Трамп официально вступит в должность президента США.

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Фото: pxhere.com

Теги: дональд трамп, мнение эксперта, переговоры, россия, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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