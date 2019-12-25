Политолог Дудаков объяснил, зачем Карлсон снова прилетел в Москву

По словам эксперта, новый визит журналиста связан с открытой дипломатией команды Трампа.

Политолог Малек Дудаков объяснил, зачем американский журналист Такер Карлсон снова прилетел в Москву. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, новый визит Карлсона связан с открытой дипломатией, которую продвигает команда избранного президента США Дональда Трампа. Он также считает, что журналист может привезти в Москву новые переговорные условия по Украине, что должно отразиться в интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Фото: Piter.tv