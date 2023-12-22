Синнер: Медведев совершил много ошибок, которых обычно не допускает

Итальянец прокомментировал свой успех в Майами.

Российский представитель Даниил Медведев чувствовал себя не очень хорошо на корте и часто совершал ошибки, которых обычно не допускает. Соответствующее мнение по поводу проведенной игры в американском штате Флорида в городе Майами сделал итальянский соперник по полуфинальному матчу на теннисном турнире серии "Мастерс" Янник Синнер. Ранее наш соотечественник уступил иностранцу при счете 1:6, 2:6.

Мне кажется, Даниил чувствовал себя сегодня не очень хорошо. Он совершил много ошибок, которых обычно не допускает. Я просто воспользовался своими шансами. Я ожидал, что матч будет очень сложным. Если он делает брейк в первом или во втором сете в матче со мной, ситуация совершенно меняется. Я очень доволен своей игрой. Янник Синнер, спортсмен

Напомним, что Даниил Медведев не сумел защитить титул, который он завоевал в 2023 году, обыграв тогда Янника Синнера в финале состязания. После той победы россиянин проиграл итальянцу все последующие пять очных встреч. Следующим противником итальянца в Майами станет болгарин Григор Димитров.

Медведев проиграл Синнеру в полуфинале теннисного "Мастерса" в Майами.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV