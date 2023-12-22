Медведев проиграл Синнеру в полуфинале теннисного "Мастерса" в Майами

Игра закончила ь со счетом 1:6, 2:6 в пользу итальянца.

Российский представитель Даниил Медведев уступил итальянскому спортсмену Яннику Синнеру в полуфинальном матче теннисного турнира, организованного на территории американского штата Флорида в городе Майами. Мероприятие проводилось в рамках серии "Мастерс". Общий призовой фонд международного состязания в 2024 году составляет почти 9 миллионов долларов. Встреча завершилась поражением посеянного под третьим номером россиянина с результатом 1:6, 2:6. Оппоненты провели на корте 1 час 9 минут.

Напомним, что Медведев проиграл Синнеру в пятом очном матче подряд. Ранее теннисист выиграл во всех шести встречах с итальянцем. Последняя его победа над Синнером зафиксирована в финале прошлогоднего "Мастерса" в Майами. В текущем сезоне Медведев и Синнер встречались в финале Открытого чемпионата Австралии. Россиянину тогда удалось взять два стартовых сета, но в итоге сильнее оказался иностранец.

Российская теннисистка Александрова не смогла выйти в финал турнира в Майами.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV