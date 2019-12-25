Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады

Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой впервые в истории Игр.

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады в Токио. Россиянка Ромашина стала первой шестикратной олимпийской чемпионкой в данном виде спорта. На данный момент пятикратными победительницами Игр являются Наталья Ищенко и Анастасия Давыдова.

У меня планка — Токио, я понимаю, что это мои финальные Олимпийские игры, я не молода. Физические силы не то, что были в 18 лет. Я сейчас плыву на опыте. Не на молодости, свежести, я не ретивый молодой конь. Светлана Ромашина в комментарии "РИА Новостям"

Напомним, что 31-летняя Светлана Ромашина завоевала олимпийское золото в группе в 2008 году в Пекине, в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Вместе с Натальей Ищенко в дуэте спортсменка завоевала две золотых медали и в группе.

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