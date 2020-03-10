Sina: Россия нашла способ обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Россия увеличила количество самолетов-разведчиков в регионе.

Россия нашла способ обезвредить турецкие F-16 в Идлибе. Об этом заявили китайские журналисты в специализированнов военныом издании Sina. Аналитики ссылаются на ситуацию в начале марта 2020 года. Тогда сирийский Су-22 смог уйти от ракеты AIM-120, выпущенной F-16. Маневр получился благодаря российскому самолету Ту-214Р. Воздушный борт создан для радиотехнической и оптико-электронной разведки.

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Москва увеличила свои силы в регионе за счет Ту-214 и Ил-22ПП. Турция не может контролировать воздушное пространство и обеспечивать поддержку своим сухопутным войскам. Это позволяет России нейтрализовать ВВС Турции в Идлибе, при этом не вступая в открытый конфликт со страной.

Ранее Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельность страны в Сирии.

Видео: YouTube/SkyShips