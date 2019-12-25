Махамат Идрисс Деби Итно получил пост во временном правительстве.

Сын умершего президента Чада стал исполняющим обязанности главы государства. Об этом сообщили местные чиновники на официальном сайте главы государства хартии переходного периода. Должность получил руководитель военного совета генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно. Он также занял пост главнокомандующего ВС страны.

Пост президента Чада оказался 20 апреля текущего года вакантным после смерти Идрисса Деби Итно, создаются органы управления переходного периода. Это переходный военный совет, переходный национальный совет и переходное правительство. заявление официального портала

Специалисты объяснили, что в настоящее время на территории Чада приостановлено действие Конституции. Сейчас ее роль выполняет хартия переходного периода. Сам переходный период может длиться на протяжении 18 месяцев. Затем населению следует ждать выборов в обновленные государственные институты.

Президент Чада погиб на передовой в бою с повстанцами.

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