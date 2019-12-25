Сын до смерти забил отца во время застолья в Петербурге

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции.

В понедельник, 10 февраля, в полицию Петербурга поступило сообщение о найденном после драки трупе в квартире дома 99 на улице Бабушкина. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Около одиннадцати часов вечера в квартиру прибыли полицейские. По предварительной информации, у 31-летнего подозреваемого в гостях был его 57-летний отец. Во время распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт. В ходе ссоры сын избил отца и тот скончался от полученных травм.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции.

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