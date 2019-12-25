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Сын Сергея Фургала идет на выборы в качестве самодвиженца
Сегодня, 13:19
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Сын Сергея Фургала идет на выборы в качестве самодвиженца

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Антон Фургала выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах депутатов Госдумы.

Антон Фургал, сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подал документы для участия в выборах в Государственную Думу восьмого созыва. Об этом решении кандидат в депутаты сообщил на своей странице в Instagram - позже подачу документов подтвердила региональная избирательная комиссия. 

Антон Фургал решил выдвигаться по 70 одномандатному округу Хабаровского края, где прежде выдвигал свою кандидатуру и его отец. Следующим шагом, о котором сын экс-губернатора заявил в соцсети, станет сбор необходимых 15 000 подписей. 

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, победивший на выборах в 2018 году с результатом в 70% голосов, был задержан в 2020 году и обвинен в убийствах предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах. После его ареста в Хабаровске начались продолжительные многотысячные акции протеста

Фото: Instagram/anton_furgal

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Категории: Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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