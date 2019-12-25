В Хабаровске снова начался митинг в поддержку Фургала. Досталось и Жириновскому

Звучат и призывы уезжать обратно врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва, назначенного накануне.

В Хабаровске снова начался митинг в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства губернатора региона Сергея Фургала. Несколько тысяч жителей пришло к зданию администрации края. Они выкрикивают лозунги против ареста политика. Об этом пишет издание Baza.

Звучат и призывы уезжать обратно врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва, назначенного накануне.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому уделили особое внимание. Дело в том, что Жириновский накануне заявил, что Фургал планировал подать в отставку еще до ареста. Якобы губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию.

Жители Владимиру Вольфовичу не поверили. Они выкрикивают лозунг "Позор" по отношению к нему.

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