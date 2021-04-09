Сын Байдена назвал историю с ноутбуком отвлекающим маневром

Хантер Байден выступил на шоу Джимми Киммела.

Сын американского президента Джо Байдена назвал историю с ноутбуком отвлекающим маневром. Такое заявление Хантер сделал во время общения с ведущим вечернего ток-шоу Джимми Киммелом. Гость программы напомнил, что его подозревают в хранении детской порнографии в его лэптопе. Компрометирующая информация якобы была обнаружена в тот момент, когда техника находилась в сервисном центре.

Послушайте, я правда не знаю кому принадлежит ноутбук Да и по сути, это "отвлекающий маневр"... Я думаю, я вправе ставить под вопрос все, что появилось со стола Руди Джулиани. Ответ: я не знаю. Хантер Байден, сын президента Джо Байдена

Напомним, что британское издание Daily Mail опубликовало эксклюзивный материал со ссылкой на компьютерных экспертов. Специалисты подтвердили аутентичность писем и фотографий Хантера Байдена, которые говорят о его предположительной вовлеченности в криминальную деятельность в сфере организации наркотрафика и проституции.

В ноутбуке сына Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек.

Видео: YT / Jimmy Kimmel Live