Сын Байдена обвинил русскую разведку в появлении фото несовершеннолетних девочек в его ноутбуке

Кроме снимком на устройстве были обнаружены письма, свидетельствующие о теневых сделках Хантера с украинскими компаниями.

Сын президента США Джо Байдена Хантер в интервью журналистам CBS News рассказал о своей непричастности к происхождению фотографий сексуального характера с несовершеннолетними девочками. Ранее эти фото были обнаружены в якобы его ноутбуке.

В данном интервью Хантер отрицает, что ноутбук принадлежит ему. Также он заявил о непричастности к тем данным, что обнаружились на устройстве – фотографии сексуального характера с несовершеннолетними. Сын президента США отметил, что не знает, чей это был компьютер.

Там может быть ноутбук, который у меня украли. Может быть, меня взломали. Вполне возможно, что это была русская разведка. Может быть, его у меня украли. Хантер Байден в интервью CBS News

Также кроме снимков и переписок с несовершеннолетними на устройстве обнаружили письма, свидетельствующие о теневых сделках Хантера с компаниями на Украине.

Напомним, что 6 апреля в продажу поступит книга с воспоминаниями сына Байдена. Там он, в частности, рассказал о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам.

Ранее украинский политолог рассказал о "выговоре" Байдена Зеленскому.

Видео: YouTube / CBS Sunday Morning