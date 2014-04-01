WP: сын Байдена признался, что потратил деньги от Burisma на наркотики и алкоголь

The Washington Post опубликовал выдержки из книги Хантера Байдена.

The Washington Post заявил о том, что сын Байдена Хантер признался, что потратил деньги от Burisma на наркотики и алкоголь. В издании напомнили, что американец работал в правлении украинской газодобывающей компании. Журналисты сослались на информацию, размещенную в книге самого Хантера Байдена, которая поступит в продажу 6 апреля. Опубликованы только выдержки из текста "Прекрасные вещи" (Beautiful Things).

Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по $59 за ночь,...испугал свою семью еще больше, чем самого себя Хантер Байден, сын президента США

В авторских воспоминаниях Хантер заметил, что если бы имел второй шанс, то не стал бы работать в украинской компании. Он признался, что его назначение только обострила проблемы, связанные с зависимостями от алкоголя и запрещенных веществ, а также разрушили его семью и карьеру. Сын Джо байдена признался, что после смерти брата в 2015 году начал бороться с наркоманией. Он проходил лечение в реабилитационных центрах.

В ноутбуке сына Байдена нашли фото несовершеннолетних девочек.

Фото: Pixabay.com