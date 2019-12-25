СМИ: сын поэта Александра Башлачева покончил с собой в Москве

Ему было 32 года.

В Москве погиб сын советского поэта и музыканта Александра Башлачева. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Погибшему было 32 года. По предварительным данным, Егор Башлачев покончил с собой. Его тело было обнаружено вечером 19 июня под окнами одного из домов в российской столице. Никакой записки или иного послания погибший не оставил.

По данным СМИ, Башлачев состоял на учете в ПНД. Также он являлся инвалидом II группы.

По факту смерти сына известного советского музыканта начата проверка.

Ранее появилось видео с места самоубийства полицейского в Москве. Инцидент произошел утром 20 июня. О нем сообщили граждане. Тело сотрудника правоохранительных органов было обнаружено в будке постовой охраны.

Фото: александрбашлачев.рф