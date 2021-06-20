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Появилось видео с места самоубийства полицейского в Москве

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Инцидент произошел утром 20 июня.

В интернете опубликован ролик с места около посольства Туркмении в Москве, где 20 июня покончил с собой сотрудник полиции. Видео оказалось в распоряжении Telegram-канала Readovka.

На кадрах видно, как два полицейских пытаются с помощью подручных средств вскрыть дверь постовой будки, в которой нес службу сотрудник правоохранительных органов. Видимо, перед тем как совершит задуманное, он заперся изнутри.

Напомним, по данным пресс-службы ГУ МВД, инцидент произошел утром 20 июня. О ранении сотрудника правоохранительных органов сообщили граждане. Его тело было обнаружено в будке постовой охраны. По предварительным данным, полицейский свел счеты с жизнью.

Подробностей произошедшего не сообщается. В настоящее время по факту инцидента производится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Видео: Telegram / Readovka

Теги: москва, покончил с собой, полиция, самоубийство, суицид
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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