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Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве
Сегодня, 12:03
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Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Москве возле здания посольства Туркменистана покончил с собой сотрудник полиции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по российской столице.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 20 июня. О ранении сотрудника правоохранительных органов сообщили граждане. Его тело было обнаружено в будке постовой охраны. По предварительным данным, полицейский свел счеты с жизнью.

Подробностей произошедшего не сообщается. В настоящее время по факту инцидента производится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Саранске задержанный на ходу вышел из автозака.

Фото: Piter.tv

Теги: москва, полиция, самоубийство, самоубийство полицейского, суицид
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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