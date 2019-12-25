Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве

В Москве возле здания посольства Туркменистана покончил с собой сотрудник полиции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по российской столице.
По данным ведомства, инцидент произошел утром 20 июня. О ранении сотрудника правоохранительных органов сообщили граждане. Его тело было обнаружено в будке постовой охраны. По предварительным данным, полицейский свел счеты с жизнью.
Подробностей произошедшего не сообщается. В настоящее время по факту инцидента производится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Саранске задержанный на ходу вышел из автозака.
Фото: Piter.tv
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