В Саранске задержанный на ходу вышел из автозака

Попытка побега не удалась, задержанного вернули в машину.

Неудачная попытка побега из полицейской машины в Саранске попала на кадры видеорегистратора.

Полицейский "уазик" стоял в пробке, как вдруг задняя дверь открылась, и из машины выскользнул мужчина. Другим участникам движения он подавал сигнал, прижимая палец к губам, прося его не выдавать.

Однако далеко убежать у незнакомца не получилось, полицейские выскочили вслед за задержанным из машины и через несколько секунд вернули его на место. Но на это раз для надежности на переднее сиденье.

По предварительным данным , стражам порядка грозит служебная проверка.

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Видео: РБК / Telegram