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В Саранске задержанный на ходу вышел из автозака

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Попытка побега не удалась, задержанного вернули в машину.

Неудачная попытка побега из полицейской машины в Саранске попала на кадры видеорегистратора. 

Полицейский "уазик" стоял в пробке, как вдруг задняя дверь открылась, и из машины выскользнул мужчина. Другим участникам движения он подавал сигнал, прижимая палец к губам, прося его не выдавать.

Однако далеко убежать у незнакомца не получилось, полицейские выскочили вслед за задержанным из машины и через несколько секунд вернули его на место. Но на это раз для надежности на переднее сиденье.

По предварительным данным , стражам порядка грозит служебная проверка.

Ранее учительница из Ленобласти запустила беговой марафон.

Видео: РБК / Telegram

 

 

Теги: автозак, саранск
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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