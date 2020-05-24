Учительница из Ленобласти запустила беговой марафон

Беговой челлендж среди учителей положил начало новому движению.

Педагог и классный руководитель из Ленинградской области Мария Тимченко запустила беговой марафон для учителей, который быстро привлек к себе внимание любителей бега за пределами педагогической сферы.

Начавшийся с шутливого челленджа по созданию "клуба бегающих учителей" из двоих человек, утренний марафон быстро превратился в движение "Бегающий пеликан", насчитывающий уже четверых участников. И на этом история движения не закончилась. Педагоги выходят на пробежку в 6:15 по будням и в 7:30 по выходным, выкладывают видео и фото в Instagram и отмечают при этом основоположников движения - "Ассоциацию молодых учителей Ленинградской области".

Сообщается, что марафон уже поддержали коллеги Марии из родного региона, Тулы и Бурятии. В комментариях пользователи предложили начинать марафон в 5:30 и напомнили, что бег и юмор продлевают жизнь.

Ранее петербуржцев пригласили принять участие в юбилейном всероссийском полумарафоне "ЗаБег".

Фото: Ассоциация учителей ЛО в Instagram и Pixabay