Петербуржцев приглашают принять участие в полумарафоне "ЗаБег"

В этом году принять участие в полумарафоне планируют более 120 тысяч любителей бега.

Петербуржцев приглашают принять участие в юбилейном всероссийском полумарафоне "ЗаБег". В прошлом году мероприятие вошло в Книгу рекордов Гинесса из-за количества городов-участников. Организаторы в формате телемоста рассказали о полумарафоне, который пройдет 30 мая в 85 городах России.

Естественно, по традиции мы попытаемся получить рекорд мира и побить свой рекорд 2020 года. Но и будет нововведение: у нас будет выявлен самый быстрый мужчина на полумарафонской дистанции в России и самая быстрая леди. Ксения Шойгу, основатель и руководитель "Лиги Героев"

В этом году на трассу выйдут около 120 тысяч бегунов, 15 тысяч из них – в Петербурге. Забеги на дистанции в 1, 5, 10 и 21 километр пройдут по центру города и начнутся на Дворцовой площади.

Это возможность для горожан прогуляться по городу, посмотреть на его красоты, поставить личные рекорды. Одно из преимуществ Петербурга – культурная составляющая, когда выходя на улицу вы оказываетесь сразу в музее. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Кроме забега, участников ждет концертная программа, выставка спортивного питания, фотозоны и фудкорты. С расписанием полумарафона можно ознакомиться на официальном сайте.

Фото и видео: Piter.TV