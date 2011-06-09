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В Петербурге дорожники начали профессиональный челлендж
Сегодня, 18:12
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В Петербурге дорожники начали профессиональный челлендж

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В рамках конкурса #Ядорожник работники должны рассказать о своей профессии в одной фотографии.

В воскресенье, 3 октября, в преддверии Дня работников дорожного хозяйства в Петербурге запустили профессиональный челлендж. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Праздник традиционно отмечается в третье воскресенье октября. В рамках конкурса #Ядорожник работники должны рассказать о своей профессии в одной фотографии. Кадр должен быть непростым, а выстроенным сверху. На дороге нужно выложить профессиональные принадлежности так, чтобы максимально ярко отразить детали работы. Первые участники уже начали делиться фото. 

Ранее АО "Апраксин двор" объявило о ликвидации. 

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Теги: конкурс, челлендж, ядорожник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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