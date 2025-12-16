Симоньян нашла для уходящего в отставку Стармера новую работу

В связи с уходом премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отставку официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ему устроиться на работу на телеканал RT. В ответ его главный редактор Маргарита Симоньян иронично парировала, что возьмет британца на должность газонокосильщика.
Обозреватель из Стармера никакой, действительно, а вот газонокосильщиком возьмем.
Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня"
Также она отметила, что в Англии очень хорошие газоны.
Сегодня Стармер объявил о своей отставке, также он оставляет пост лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии. Британский политик заявил, что заявки от желающих занять должность премьер-министра посту должны поступить до 16 июля.
Это уже шестой британский премьер подряд, который не смог досидеть свой срок до конца. Ранее мы сообщали, что эксперты предвидели уход Стармера в отставку.
Фото: Magnific
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