Симоньян нашла для уходящего в отставку Стармера новую работу

Симоньян и Захарова пошутили про работу для Стармера.

В связи с уходом премьер-министра Великобритании Кира Стармера в отставку официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ему устроиться на работу на телеканал RT. В ответ его главный редактор Маргарита Симоньян иронично парировала, что возьмет британца на должность газонокосильщика.

Обозреватель из Стармера никакой, действительно, а вот газонокосильщиком возьмем. Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня"

Также она отметила, что в Англии очень хорошие газоны.

Сегодня Стармер объявил о своей отставке, также он оставляет пост лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии. Британский политик заявил, что заявки от желающих занять должность премьер-министра посту должны поступить до 16 июля.

Это уже шестой британский премьер подряд, который не смог досидеть свой срок до конца. Ранее мы сообщали, что эксперты предвидели уход Стармера в отставку.

Фото: Magnific