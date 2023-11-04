Силуанов заявил о постепенном "сдувании" доминировавших раньше старых экономик

Глава Минфина РФ рассказал о перспективах БРИКС.

Старые экономические системы, которые раньше доминировали, постепенно "сдуваются" на мировой арене, а новые - такие, как Китай, Россия, Индия - приходят на их место. Соответствующее заявление российский министр по финансам Антон Силуанов сделал в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве. Чиновник заметил, что поэтому Запад пытается цепляться за такие методы, как политизация собственных национальных валют, использование их в качестве оружия в целях сдерживания оппонентов на геополитической арене. По мнению эксперта, санкционным давлением эти недружественные государства прежде всего вредят сами себе, но властям приходится терпеть издержки ради сохранения сложившегося порядка вещей.

Старые экономики, которые раньше доминировали, причем и в экономическом, и в политическом плане, постепенно сдуваются. Такая ситуация проходила не один раз в мировой истории, и всегда эти перемены происходят болезненно. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Антон Силуанов добавил, что крепнущие экономически и политически страны, в числе которых и Россия, в свою очередь тоже хотят влиять на происходящие в мире процессы, а не подчиняться без необходимости решениям "золотого миллиарда". Сейчас альтернативой однополярному миропорядку является союз группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Силуанов: все социальные обязательства обеспечены необходимым финансированием.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"