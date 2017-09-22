Силуанов: все социальные обязательства обеспечены необходимым финансированием

По его словам, на социальные расходы в проекте бюджета учтено более 11 трлн рублей.

Все социальные обязательства обеспечены необходимым финансированием. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы.

По его словам, на социальные расходы в проекте бюджета учтено более 11 трлн рублей. Это составляет 30,6% всех бюджетных трат. Также Силуанов отметил, что одной из важнейших мер поддержки семей является единое пособие, на выплату которого в проекте бюджета предусмотрено 4,4 трлн рублей.

Ранее Силуанов заявил, что сертификация двигателя ПД-8 для Superjet ожидается в ближайшее время.

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