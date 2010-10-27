Силуанов: сертификация двигателя ПД-8 для Superjet ожидается в ближайшее время

Cертификация двигателя ПД-8 для Superjet ожидается в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, на авиастроение было выделено 175 млрд рублей. Силуанов отметил, что в ближайшее время состоится сертификация ПД-8 для Superjet. Также глава Минфина напомнил, что на развитие промышленности гражданского назначения предусмотрено 2,7 трлн рублей в трехлетнем периоде.
Ранее Силуанов заявил, что общий объем расходов бюджета РФ за пять лет вырастет вдвое.
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