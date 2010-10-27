Силуанов: сертификация двигателя ПД-8 для Superjet ожидается в ближайшее время

По его словам, на авиастроение было выделено 175 млрд рублей.

Cертификация двигателя ПД-8 для Superjet ожидается в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, на авиастроение было выделено 175 млрд рублей. Силуанов отметил, что в ближайшее время состоится сертификация ПД-8 для Superjet. Также глава Минфина напомнил, что на развитие промышленности гражданского назначения предусмотрено 2,7 трлн рублей в трехлетнем периоде.

Ранее Силуанов заявил, что общий объем расходов бюджета РФ за пять лет вырастет вдвое.

Видео: Дума ТВ