Глава Минфина выступил в Госдуме.

Общий объем расходов федерального бюджета страны за последние пять лет, начиная с 2019 года, вырастет в два раза. Соответствующее заявление в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник выступил перед законодателями страны с ежегодным докладом проекта "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Денежные средства, необходимые на статьи расходов бюджета, поступают за счет принятия правительством мир по мобилизации доходной базы, дополнительных поступлений от улучшения администрирования косвенных налогов, шагов по донастройке нефтегазового сектора, прогрессивной шкалы экспортных пошлин.

В следующем году расходы федерального бюджета составят 36,6 трлн рублей. Это огромный ресурс. По сравнению с 2019 годом, уважаемые депутаты, объем расходов возрастает в два раза. За пять лет расходы в следующем году будут удвоены, по сутию Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Антон Силуанов также напомнил, что дефицит российского государственного бюджета в предстоящем трехлетнем периоде не превысит 1% и является безопасным уровнем для РФ.

Общий объем расходов на нацоборону в 2024 году составит почти 11 трлн рублей.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ