Общий объем расходов на нацоборону в 2024 году составит почти 11 трлн рублей

Глава Минфина РФ оценил траты государства.

Общий объем государственных расходов на национальную оборону в 2024 году для России составит почти 11 триллионов рублей. Соответствующее заявление в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной Думы сделал российский министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник выступил перед законодателями страны с ежегодным докладом проекта "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Общий объем расходов на национальную оборону составит в следующем году почти 11 трлн рублей. Если быть точным - 10,8 трлн рублей. И существенно возрастет по сравнению с предшествующими годами. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов заявил о наличии эффективных инструментов по контролю курса рубля.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ