Силуанов заявил о наличии эффективных инструментов по контролю курса рубля

Глава Минфина РФ оценил меры, предпринимаемые кабмином для стабилизации ситуации в экономике.

У российских властей есть инструменты влияния на то, чтобы курс национальной валюты страны прогнозируемым и устойчивым. Соответствующее заявление в ходе комментария для журналиста Павла Зарубина сделал министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник оценил вопрос о том, стабилизируется ли обстановка с рублем и как ситуация скажется на стоимости зарубежной продукции в РФ. Эксперт подтвердил, что этот фактор действительно сказывается на ценах. Однако правительство уже приняло решение о мерах контроля за возвратом валютной выручки.

Думаю, что это один из элементов стабилизации курса. Посмотрим, как он сработает, потому что потребуется время для анализа. В конце концов, у нас есть инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Дополнительно министр также ответил на вопрос о том, видит ли он предпосылки в отечественной экономической системе к тому, чтобы курс рубля резко "улетел".Таких оснований в Минфине не видят.

Силуанов заявил о продолжении дискуссии с Минздравом по вопросу онлайн-продажи алкоголя.

Фото и видео: Telegram / Зарубин