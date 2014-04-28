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Силуанов заявил о продолжении дискуссии с Минздравом по вопросу онлайн-продажи алкоголя

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Глава Минфина РФ оценил удобство для потребителей при покупках в интернете.

Дискуссия между министерством по финансам и министерством по здравоохранению по вопросу онлайн-продажи алкоголя продолжается. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24"  в ходе интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде сделал российский министр по финансам Антон Силуанов.Чиновник пояснил, что задачей профильного ведомства является сделать для потребителей удобным покупку товаров, несмотря на то, где будет сделан заказ - магазине или на онлайн-площадке. 

Это будет непросто. Позиция Минздрава - алкоголь вреден для человека... тогда нужно запретить полностью торговлю алкоголем. Вопрос механизма получения, покупки алкоголя, будь то в магазине или в интернете - вот в чем стоит вопрос. 

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: алкоголь, антон силуанов, минздрав, минфин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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